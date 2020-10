30e anniversaire de la réunification allemande sur la Grand-Place de Bruxelles

Afin de commémorer le 30e anniversaire de la réunification allemande, un mur artistique, appelé à disparaître a été inauguré sur la Grand-Place de Bruxelles.

Ce mur à déconstruire constitue l'un des trois événements qui étaient programmés chez nous ce samedi, pour fêter les 30 ans de la réconciliation allemande et de la chute du Mur de Berlin. Le Manneken-Pis avait également revêtu un nouveau costume en noir rouge et or, les couleurs de l'Allemagne, tandis que la façade de l'Hôtel de Ville (vidéo) s'est illuminée à 19h30 grâce au mapping intitulé "A united Germany in a strong and united Europe" ("Une Allemagne unie au sein d'une Europe forte et unie").