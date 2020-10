Kristof Calvo : "C'est la façon dont ça s'est passé qui m'a fort blessé"

Le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Kristof Calvo, s'est montré très déçu de ne pas avoir été choisi par son parti pour siéger dans le gouvernement De Croo. Figure de proue des Verts flamands sous la législature précédente, il était présenté comme l'un des favoris mais au terme d'une longue et difficile nuit de discussions, Groen lui a préféré Tinne Van der Straeten et Petra De Sutter.

C'est juste avant le début d'un congrès de son parti que la présidente Meyrem Almaci lui a signifié qu'elle soutiendrait Petra De Sutter et Tinne Van der Straeten.



"C'est la façon dont ça s'est passé qui m'a fort blessé", a déclaré un Kristof Calvo très ému, ce dimanche. "Tout le monde ne peut pas être ministre et j'ai énormément de respect pour Petra et Tinne, mais on doit traiter tout le monde avec respect et ça n'a malheureusement pas été le cas."

Il raconte avoir appris la décision par un membre de son parti, dans un parc à Gand. "J’aime beaucoup les parcs et les enfants qui jouent mais je pense que tout le monde peut comprendre qu'on n'a pas envie d'entendre une décision pareille dans un parc, entouré d'enfants qui jouent. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas cacher ma déception. Lorsque le CEO d'une entreprise se comporte comme ça avec ses travailleurs, Groen est le premier parti à poser des questions parlementaires."

Il est clair que les divergeances ne sont pas encore aplanies entre Kristof Calvo et Meyrem Almaci. Hier soir, il a reçu un appel téléphonique d'Almaci pour la première fois, dit Calvo. "Mais à ce moment-là , j'étais avec ma famille et mes amis pour la première fois. J'avais d'autres choses en tête. Nous n'avons donc toujours pas pu nous parler, mais je suppose que cela va arriver".

Le chef de groupe va prendre quelques jours de vacances, mais admet que la pilule sera difficile à faire passer. "Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé", déclare-t-il. "Je ne peux faire de la politique que d'une manière et c'est à 150%. Sans rancune et en confiance. On peut le faire en tant que ministre ou en tant que député, mais je dois examiner si je peux continuer à faire de la politique comme ça".