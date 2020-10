Les producteurs de pommes de terre subissent les effets de la crise sanitaire et d’une mauvaise récolte

Les producteurs de pommes de terre tirent leurs revenus principalement de deux sources. D'une part, ils vendent leurs pommes de terre aux entreprises industrielles, qui les transforment en frites (surgelées) et en frites pour le secteur horeca. Et d'autre part des pommes de terre qu'ils vendent aux chaînes de supermarchés et au commerce de détail.

Les prix qu'ils obtiennent de l'industrie sont très bas. En cause la crise sanitaire et le confinement qui en a suivi. En raison du confinement, les restaurants ont été fermés pendant longtemps et il n'y a plus eu d'événements organisés. En conséquence, la demande de frites industrielles (congelées) a diminué et l'industrie de la transformation de la pomme de terre s'est retrouvée avec des excédents.

La demande augmente à nouveau, mais elle est encore loin d'atteindre les niveaux d'avant la crise du coronavirus. Le North-Western European Potato Growers (NEPG), un groupe d'intérêt international qui représente également les producteurs belges, s'attend à ce que les prix des pommes de terre destinées à l'industrie restent à un niveau très bas au moins jusqu'à la fin de l'année. À l'heure actuelle, le prix que les producteurs reçoivent est inférieur de 66 % à celui de l'année dernière.