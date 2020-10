Un Français, auteur d’un braquage se tue lors d’une course poursuite à Courtrai

Trois individus sont entrés dans un garage à Kuurne peu après midi. Ils étaient masqués avec des cagoules et armés d'un pied de biche et ont agi avec violence. Ils ont menacé le mécanicien et sa famille, après quoi les trois auteurs ont pris la fuite à bord d'une voiture immatriculée en France.

Très vite, une patrouille de police a repéré la voiture. Il s'ensuivit une course-poursuite sur le périphérique de Courtrai. À l'intersection "Den Hert", le croisement de la R8 avec la Gentsesteenweg à la frontière avec Harelbeke, les Français ont embouti deux voitures qui étaient à l'arrêt aux feux de circulation. Leur voiture s'est renversée. L'un de occupants est décédé sur place. Les deux autres ont été arrêtés immédiatement.

La zone de l'accident a été fermée à la circulation pendant un certain temps, entre autres pour permettre au parquet de Flandre occidentale de se rendre sur place. Le parquet examine tant l'accident que le braquage.