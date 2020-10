Delphine de Saxe-Cobourg : "Je ne suis pas à genoux à demander que le roi Philippe prenne contact avec moi"

Delphine de Saxe-Cobourg se dit "soulagée". "Cela prouve que c'était pour du vrai, pour les bonnes valeurs. Et quand on le fait pour les bonnes valeurs, on est récompensé", estime-t-elle. "Je reste artiste, je ne change pas, mais je me sens beaucoup mieux à l'intérieur, plus libre, plus heureuse, pour mes enfants aussi."

La princesse dit cependant "ne rien attendre" de son père biologique ou de ses frères et sa sœur. "Je ne demande plus rien. (...) Je leur souhaite beaucoup de bonheur et une bonne santé". Elle a par ailleurs ajouté qu’elle ne refuserait pas une rencontre avec le roi "si ce dernier le veut", mais elle n’est non plus "pas à genoux à lui demander qu’il prenne contact".