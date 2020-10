L’hôpital universitaire de Gand lance la dernière phase de développement d’un vaccin contre le Covid

Les chercheurs du Centre de vaccinologie de l’UZ Gand travaillent depuis de longs mois à la préparation d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce mardi, le CEVAC annonce qu’il lance la troisième et dernière étape de développement du vaccin, à la recherche de la composition pharmaceutique qui sera la plus appropriée. Elle devra protéger la population contre le coronavirus, ou du moins limiter les symptômes et complications de la maladie très contagieuse.

Les préparatifs comprennent l’aménagement d’une nouvelle unité près de l’institut et la recherche de 2.000 volontaires pour participer aux essais. Pas tout le monde peut prendre part au test, mais dans cette dernière phase les scientifiques ont déjà éliminé les plus gros risques et les effets secondaires. Ce qui signifie que les participants recherchés seront surtout sélectionnés pour leur diversité et leur accessibilité pour les équipes gantoises. Les candidats doivent donc vivre dans un rayon de 25 km autour de l'UZ Gent.

"Nous devons pouvoir vérifier le taux d'infection des participants et la mesure dans laquelle le vaccin offre une protection", expliquait la professeure Isabel Leroux-Roels à VRT NWS. "Les participants doivent donc être exposés au virus assez souvent."