Le gouvernement renforce des mesures anti-Covid : 3 contacts proches et fermeture des cafés à 23h

Le Comité de concertation entre gouvernements fédéral et des entités fédérées s’est réuni ce mardi après-midi, au vu notamment de la croissance rapide du nombre de contaminations, d’hospitalisations et de décès dans le pays. Vers 17h30, le Premier ministre Alexander De Croo (photo), le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke et les ministres-présidents Jan Jambon, Rudi Vervoort et Elio Di Rupo ont donné une conférence de presse pour détailler les mesures prises pour freiner le rebond épidémique en Belgique. Les règles modifiées entreront en vigueur ce vendredi 9 octobre et seront valables pendant un mois. Dans un souci de clarté et de simplicité, le nombre 4 devient la règle dans plusieurs domaines.