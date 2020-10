Les vignerons flamands, en plein essor, seront mieux promus à l’étranger

La viticulture a le vent en poupe en Belgique. Les vignobles y deviennent chaque année plus grands et plus nombreux, notamment grâce à une météo particulièrement clémente. Le nombre de jeunes vignerons en Flandre est en augmentation et le secteur a besoin d'être professionnalisé, estime la ministre flamande de l'Agriculture Hilde Crevits. Elle a annoncé vouloir consacrer 60.000 euros au soutien et à la promotion des viticulteurs flamands, en Belgique mais aussi à l’étranger. L'année dernière, 750.000 litres de vin ont été produits en Flandre. En raison du réchauffement climatique, de plus en plus de cépages pourraient en outre prospérer au nord du pays dans les années à venir.