Nouvelle grève de 48 heures dans les prisons contre l’assouplissement des règles de visites

Une grève de 48 heures a débuté hier lundi à 22h00 dans les prisons à l'appel du syndicat socialiste des services publics. En cause: la réponse défavorable de la direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI) à sa demande de mise en suspens des visites non surveillées. Selon les syndicats et les détenus, ces visites ne sont pas sûres pendant la période de crise sanitaire.