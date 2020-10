Près de la moitié des 2.000 lits d’hôpitaux réservés aux patients Covid sont occupés

Dans une interview accordée au quotidien Het Laatste Nieuws, le virologue Marc Van Ranst indique que la Belgique va bientôt voir à nouveau des dizaines de décès quotidiens dus au coronavirus. Comme ce fut le cas lors de la première vague de l'épidémie.

L’infectiologue Erika Vlieghe (photo) confirme que l’augmentation du nombre de décès va se poursuivre pendant encore quelques temps. "Nous voyons actuellement déjà une évolution de quelques décès quotidiens à une dizaine de décès. C’est un nombre limité, mais il annonce une augmentation importante. Plus le virus circulera au sein de la population, plus les personnes fragilisées vont tomber malades, être emmenées à l’hôpital, puis aux soins intensifs et risquent d’y perdre la vie". Erika Vlieghe qualifie cela de loi de la nature : "A mesure que les hospitalisations se multiplient, les décès seront plus nombreux. C’est ainsi que fonctionne une épidémie".

Au plus fort de l’épidémie dans notre pays jusqu’à présent - au mois d’avril -, plus de 250 décès étaient enregistrés quotidiennement.