Diffusion de photos de stars nues : la police met la main sur deux suspects qui sont passés aux aveux

Il y a quelques semaines, des centaines de milliers d’internautes flamands ont reçu, via les réseaux sociaux, des photos et des vidéos à caractère sexuel de célébrités, principalement des hommes. Parmi eux se trouvaient le présentateur Peter Van De Veire, le musicien Sean Dhondt, ainsi que le chanteur et comédien Steven Van Samang. Ce dernier avait décidé de porter plainte. Les deux autres s’étaient exprimés en public pour exprimer leurs regrets et dénoncer la diffusion de ces images.