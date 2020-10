Jusqu’à 5 ans de prison pour les auteurs d’un cambriolage de banque spectaculaire à Anvers

L'enquête a permis d'identifier cinq suspects. Selon le tribunal, ceux-ci faisaient partie d'une organisation criminelle qui a élaboré un "plan magistral et sophistiqué", peut-être depuis l'étranger. Deux hommes de 37 et 41ans ont tous deux été condamnés par défaut à cinq ans de prison et à une amende de 8.000 euros. Le tribunal a ordonné leur arrestation immédiate.

Un homme de 29 ans a été condamné à 40 mois de prison et à une amende de 4.000 euros. Son père (47 ans) et son camarade de 29 ans ont été condamnés à trois ans de prison et à des peines respectives de 4.000 et 3.200 euros. D'autres personnes étaient impliquées, selon les conclusions de l'enquête, mais elles n'ont pas pu être identifiées. Deux suspects sont encore introuvables.

BNP Paribas Fortis a reçu une indemnité provisoire de 5.000 euros pour le préjudice matériel, l'indemnisation des clients concernés et l'atteinte à leur image.