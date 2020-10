L'Union belge de football distribue 10.000 dictionnaires illustrés aux joueurs allophones

En collaboration avec l’association néerlandophone ‘de Rand’, l’Union de la langue néerlandaise Taalunie et Voetbal Vlaanderen, l’Union belge de football (URBSFA) a réalisé un dictionnaire de poche illustré qui doit permettre aux joueurs allophones d’apprendre et de pratiquer le néerlandais, sur le terrain et en-dehors. Quelque 10.000 exemplaires en seront distribués gratuitement. Le but est de réduire, de façon ludique, la barrière de la langue entre les jeunes footballeurs, leurs parents, les clubs et les entraineurs. Une version du petit dictionnaire est également disponible en français, à l'occasion de la semaine européenne #Footballpeople. Cette campagne du réseau FARE (Football contre le racisme en Europe), soutenue par l'UEFA, veut aborder la question de la discrimination et célébrer la diversité.