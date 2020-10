L’enseignement à domicile pour un tiers d’élèves supplémentaire : un "effet corona"

En Flandre, l’obligation scolaire commence à l’âge de 5 ans et va jusqu’à 18 ans. Mais les enfants ne sont pas obligés d’aller à l’école pour recevoir cet enseignement. Il peut aussi être dispensé à domicile. Plus de 99% des enfants vont à l’école, bien que cette année le nombre d’élèves qui suivent un enseignement à domicile a augmenté d’un tiers. Il s’agit de 1.488 enfants au total, soit 366 de plus que l’année scolaire passée.

Ces enfants ne représentent néanmoins que 0,13% de 1.175.538 enfants en âge d’obligation scolaire. Les cours à domicile ont pourtant effectivement le vent en poupe : l’augmentation des cas de 33% cette année fait suite à une augmentation de 11% l’an dernier par rapport à l’année scolaire 2018-2019. Le pourcentage élevé de nouveaux cas s’explique partiellement par le fait que l’obligation scolaire est passée de 6 à 5 ans au 1er septembre dernier. Le nombre d’enfants qui peuvent recevoir un enseignement à domicile a ainsi tout simplement augmenté.

Mais cela ne suffit pas à expliquer la multiplication des cas d’enseignement individuel à domicile, estime le ministre Ben Weyts. Il n’y a en effet que 130 enfants âgés de 5 ans qui restent à domicile, contre 72.741 autres qui vont à l’école maternelle. D’autre part, la proportion d’enfants de 5 ans parmi ceux en âge scolaire est la même que celle d’élèves de 5 ans parmi les enfants formés à la maison.