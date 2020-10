Les ministres Gatz et De Bue testés positifs au Covid-19 : gouvernements bruxellois et wallon en quarantaine

Le ministre bruxellois des Finances et de la Fonction publique, Sven Gatz (Open VLD, photo), a été testé positif au nouveau coronavirus, annonçait ce mercredi sa porte-parole. Les membres du gouvernement bruxellois - dont la dernière réunion en conseil remonte à jeudi dernier - ont annulé leurs activités officielles dans l'attente des résultats des tests auxquels ils ont décidé de se soumettre par précaution. Plus tôt dans la journée, on apprenait que la ministre wallonne de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière Valérie De Bue (MR) a été testée positive également. L'ensemble du gouvernement wallon est dès lors placé en quarantaine.