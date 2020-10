Le cabinet de Zuhal Demir en quarantaine après le décès d'un collaborateur testé positif au coronavirus

Après la mise en quarantaine des gouvernements wallon et bruxellois en début de la semaine, suite aux tests positifs, respectivement, de la ministre Valérie De Bue (MR) et du ministre Sven Gatz (Open VLD), le coronavirus touche désormais également le gouvernement flamand, ou du moins le cabinet de la ministre flamande de la justice, de l'environnement, de l'énergie et du tourisme Zuhal Demir.

Dans un message posté sur Facebook, le ministre de la N-VA explique qu'un collaborateur de son cabinet est décédé après avoir été testé positif "Le virus corona n'épargne personne. Hier/mercredi, tous les employés de notre cabinet et moi-même en avons fait l'expérience. Profondément tristes, nous avons dû soudain faire nos adieux à Walter, notre estimé employé du Cabinet. Il avait été testé positif au coronavirus".

La ministre a immédiatement été décidé de mettre en quarantaine l'ensemble de son cabinet et de faire passer des tests à tous les employés. "Certains des résultats étaient négatifs. Mais mon chef de cabinet et mon chauffeur se sont révélés positifs", explique Zuhal Demir. D'autres collègues sont encore en train de faire des tests ou attendent des résultats.

La ministre quant à elle a été négative. "Nous restons, comme le prescrivent les mesures, isolés pendant un certain temps. Je participerai au Conseil des ministres de demain (vendredi, ndlr) par voie numérique et je continuerai à travailler de cette manière".

La ministre se dit très affectée par la perte de son collaborateur de cabinet. "Cela reste irréel. Quand quelque chose de tragique comme cela arrive, vous êtes cloués au sol. Nous prenons le temps de faire face à la perte de Walter" écrit-elle.