Le gouvernement fédéral a détruit en 2015 et 2018 son stock de millions de masques

Chose surprenante, les masques chirurgicaux détruits ne portaient pas de date de péremption. Et il n’était pas clair s’ils avaient été endommagés par les années de stockage. Les services de la ministres De Block n’ont cependant jamais demandé que leur qualité soit testée, avant de décider de leur sort. Leur destruction était déterminée par la seule question financière.

Les journalistes de Pano ont découvert que certaines boites contenant les masques FFP2 et les masques chirurgicaux de la réserve stratégique avaient échappé à la destruction de masse. Ils les ont remises aux laboratoires de l’Université d’Anvers et de Centexbel pour en faire tester la qualité. Résultat : les deux types de masques étaient encore d’excellente qualité et dépassaient largement les normes de qualité imposées par les autorités belges.

Regan Watts, chercheur du département Développement de produits de l’Université d’Anvers, est clair à propos des masques FFP2 : "Je les aurais utilisés plutôt que de les faire détruire". Mark Croes, chercheur chez Centexbel constatait pour sa part que les masques chirurgicaux - fabriqués il y a 14 ans - étaient encore d’excellente qualité. "C’est un très bon masque, qui peut être utilisé dans les hôpitaux et les maisons de repos et soins, par le personnel soignant et le grand public".