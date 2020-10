Le ministre président bruxellois Rudi Vervoort testé positif au Covid-19

Comme les autres ministres du gouvernement de la Région-capitale, Rudi Vervoort avait suspendu depuis mercredi toutes ses activités officielles dans l'attente des résultats du test, après l'annonce du test positif subi par le ministre bruxellois des Finances et de la Fonction publique, Sven Gatz (Open VLD). Contrairement à Rudi Vervoort, Sven Gatz présente des symptômes légers de la maladie.

Par précaution, les membres du gouvernement bruxellois dont la dernière réunion en conseil remonte à jeudi dernier avaient aussitôt décidé d'annuler leurs activités officielles dans l'attente des résultats des tests auxquels ils ont décidé de se soumettre.

Jeudi, Rudi Vervoort a été entendu longuement durant la séance de la Commission spéciale Covid du parlement bruxellois, mais depuis chez lui, en vidéoconférence.

Mercredi, Rudi Vervoort avait présidé à la conférence de presse annonçant des mesures plus strictes en Région bruxelloise et mardi il avait participé au Comité de concertation réunissant les entités fédérées et le gouvernement fédéral.