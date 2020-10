Les psychologues sont inquiets : "Il est temps d’écouter les jeunes", affectés par la crise sanitaire

Le service d’aide en ligne et téléphonique pour les enfants et les jeunes flamands, Awel, indiquait mercredi avoir reçu pendant le mois de septembre 25% d’appels supplémentaires par rapport au mois de mars. Les jeunes qui se manifestent ressentent avant tout de la peur et sont tendus face à une situation incertaine à l’école et dans leur vie sociale. Habituellement, Awel assiste avant tout des adolescents de 13 à 16 ans, mais actuellement ce sont des jeunes âgés de 13 à 20 ans qui s’adressent à ce service. Et ce ne sont plus surtout des jeunes fragilisés qui se manifestent, mais tous types de jeunes.

Psychologue clinicienne et thérapeute comportementale pour les enfants et les jeunes à l’hôpital universitaire de Gand, Sarah Bal confirme les constatations d’Awel. "Les jeunes éprouvent beaucoup de craintes et d’incertitude à propos de l’avenir, à l’école comme sur le plan social", indiquait-elle à la VRT. "Ils se demandent comment ils vont encore se faire des amis s’ils ne peuvent voir qu’un nombre restreint de personnes. Ils ont peur de perdre leurs amis. C’est avant tout l’absence de perspectives qui leur fait peur".