Les transactions immobilières augmentent : l'effet de "rattrapage" après le confinement se poursuit

Concernant les appartements, le prix moyen sur les neuf premiers mois s'élevait à 243.818 euros en Belgique, soit 6,7% de plus que sur la même période l'année dernière et "la plus forte hausse depuis 2011".

Dans la capitale, le prix moyen d'un appartement dépasse le seuil des 270.000 euros pour la première fois (274.464 euros, +8,3%). C'est également en Wallonie que le prix moyen de ce type de bien est les moins important, estimé à 189.255 euros (+6,6%). C'est aussi cette région qui enregistre la plus faible augmentation du prix moyen d'un appartement sur cinq ans (+16.000 euros en tenant compte de l'inflation). Sur les neuf premiers mois de 2020, en Wallonie, c'est dans le Brabant wallon que le prix moyen a le plus augmenté (+11,9%, 276.949 euros).

"Tout marché confondu, on ressent depuis quelques jours un retour à la normale. On voit que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre après quelques mois très chargés", analyse Renaud Grégoire, porte-parole de notaire.be. "On observe également un très grand empressement dans le chef des acquéreurs. Beaucoup de biens sont partis en un temps record. Il est probable, à mon sens, que ce phénomène s'amenuise d'ici la fin de l'année."

Voir ci-dessous le prix moyen des appartements par Province