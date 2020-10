Un canon vieux de plusieurs centaines d’années déterré sur la plage de Wenduine

Le canon mesure 2,5 mètres de long, 60 centimètres de large et pèse environ 700 kilos. Selon l'archéologue Sven Van Haelst de l'Institut flamand de la mer (Vlaams instituut voor de Zee), ce canon aurait au moins 400 ans.

"Le canon est couvert de corrosion, nous n'avons donc pas encore beaucoup détails", a-t-il expliqué. "Nous allons d'abord passer par toutes les étapes nécessaire pour sa conservation. Il va être plongé dans de l'eau déminéralisée. Plus tard, nous pourrons déterminer d’éventuels poinçons, le nom d’un fabricant ou l'origine".

Le canon du XVIIe siècle se trouvait à 5 mètres de profondeur sous la plage et près de la ligne de marée. "Le canon provenait probablement d'un bateau qui s’était échoué sur un banc de sable. L'emplacement, près du rivage, l'indique. Lorsqu'un navire s'échouait, le plus de lest possible était jeté par-dessus bord pour se libérer à marée haute. Ce fut peut-être le cas de ce canon".