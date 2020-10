Avec cinq nouveaux Diables, la Belgique fait match nul contre la Côte d'Ivoire

Roberto Martinez a tenu parole jeudi soir, donnant l'opportunité aux jeunes et habituels remplaçants de s'illustrer avec les Diables Rouges. L'entraineur espagnol a notamment titularisé Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers, deux nouveaux venus dans la sélection belge. Jeune et expérimentale, l'équipe belge a entamé la rencontre en enchaînant les longues possessions. Malgré quelques combinaisons intéressantes, Sylvain Gbohouo, gardien ivoirien, n'a pas été inquiété avant la 17e minute.

Après un beau débordement de Leandro Trossard, Michy Batshuayi a vu son tir contré par la défense adverse. Roberto Martinez a encore vu son équipe se procurer des occasions via Saelemaekers, d'une frappe trop enlevée (29e), et Batshuayi, qui a galvaudé un coup franc pourtant idéalement placé (31e). Peu en vue pendant la première mi-temps, la Côte d'Ivoire a envoyé son premier tir cadré à la 40e minute via Max-Alain Gradel. Simon Mignolet, pour la première fois capitaine des Diables Rouges, s'en est emparé sans problème.

Malgré une meilleure entame de seconde période des Éléphants, dirigés pour la première fois par le Français Patrice Beaumelle et dangereux via Maxwell Cornet (51e), c'est bien la Belgique qui a pris les commandes du match. Trouvé sur son flanc droit, Saelemaekers a adressé un centre parfait à Batshuayi (photo), qui a dû s'y reprendre à deux fois pour tromper le gardien adverse (1-0) à la 53e minute. Déjà double buteur contre l'Islande en septembre, l'attaquant de Crystal Palace a inscrit son 19e but avec les Diables, le tout en 31 apparitions.