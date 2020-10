Bpost dessert à nouveau des dizaines de destinations internationales

L'entreprise avait pu reprendre progressivement les envois internationaux depuis le mois de mai. Depuis ce vendredi, 22 destinations se sont ajoutées à la liste des pays desservis, parmi lesquelles la République du Congo, l'Algérie, la Guinée, le Mali, le Nigéria, l'Irak, le Koweït, le Qatar, l'Argentine, la Colombie ou encore la Jamaïque.

"Pour les destinations toujours fermées à l'envoi de courriers et paquets, Bpost suit avec attention l'évolution de la situation et recherche de manière active et continuelle des solutions alternatives", précise la société postale dans son communiqué.