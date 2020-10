L'UGent construit une "tour climatique" dans la forêt tropicale congolaise

La toute première tour d'Afrique centrale, dont le coût se chiffre en millions, mesurera non seulement le taux de CO2 mais aussi un certain nombre d'indicateurs-clefs, comme l'évaporation - la quantité d'eau pompée par la forêt -, afin de mieux comprendre les changements climatiques. Le degré d'évaporation a en effet des conséquences sur la quantité de précipitations qui tombent dans d'autres régions d'Afrique et donc sur les populations locales. Les niveaux de méthane et de protoxyde d'azote, deux gaz à effet de serre qui renforcent particulièrement le réchauffement climatique, y sont également étudiés.

Le projet est mené en collaboration avec le Centre pour la recherche forestière internationale (Cifor) et l'École congolaise régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT).