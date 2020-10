Le premier A400M, nouvel avion-cargo de la Défense, a rejoint la base de Melsbroek

La Belgique et le Grand-Duché avaient décidé dès 2001 d'acquérir et d'opérer huit de ces avions de nouvelle génération, dont un luxembourgeois. L'A400M luxembourgeois aurait, contractuellement, dû être livré en mai dernier, près de 19 ans après la passation du contrat. Arrivé mercredi soir à Luxembourg, il a été présenté jeudi aux autorités des deux pays, dont le grand-duc Henri, avant de gagner sa "Main Operating Base" (MOB) de Melsbroek dans l'attente de la livraison des sept appareils belges d'ici fin 2023, qui remplaceront les C-130 Hercules quasi-cinquantenaires.

Les huit A400M seront utilisés "sans distinction de nationalité", alors que l'armée luxembourgeoise fournira trois équipages (soit six pilotes et six soutiers, mieux connus sous l'appellation anglaise de "loadmasters"). L'A400M, fruit d'une coopération entre sept pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Turquie), est en effet capable de transporter jusqu'à 37 tonnes de fret sur 4.500 km ou 17 tonnes sur 5.800 km et de larguer 116 parachutistes en un seul passage.

Le coût total du programme est toutefois passé, au gré des retards et des difficultés techniques, de 20 à plus de 30 milliards d'euros.