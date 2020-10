Ouverture de l’année académique de l’Ecole royale militaire, avec la princesse Elisabeth

Malgré une pluie intense et des mesures de précaution imposées par l’épidémie de coronavirus, la traditionnelle cérémonie d’ouverture de l’année académique de l’Ecole royale militaire (ERM) a eu lieu jeudi soir, sur l’Esplanade du Cinquantenaire, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde, mais aussi du roi Albert II et de la reine Paola, et des princes Gabriel, Emmanuel et Eléonore. Les membres de la famille royale venaient tout particulièrement pour leur fille, petite-fille et sœur ainée Elisabeth, qui entame une année d’études à l’ERM.