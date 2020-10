Un petit loup écrasé sur la N74 dans le Limbourg

Le louveteau a été tué sur la N74, une route régionale où les conducteurs atteignent souvent des vitesses élevées. C’est un conducteur de camion qui a aperçu le loup mort ce vendredi matin et qui a donné l’alarme. "Nous recevons souvent l’annonce d’un loup tué sur la route, mais la plupart du temps il s’agit d’un sanglier écrasé. Cette fois, tout portait par contre à croire qu’il s’agissait bien d’un jeune loup. Cela a entretemps été confirmé par un membre du centre d’Oudsbergen".



"Nous l'avions prédit", a déclaré Jeroen Denaeghel, porte-parole de l'Agence pour la nature et les forêts. "Les loups commencent à se déployer comme une meute sur une superficie de 300 kilomètres carrés. Malheureusement les routes très fréquentées N74 et N715 se trouvent dans cette zone. Les louveteaux ne peuvent pas encore évaluer le danger parce qu’ils ne font qu'explorer le monde. C'est très malheureux."