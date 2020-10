Le rêve américain à travers l'oeuvre d’Andy Warhol s'expose à Liège

Intitulée "The American dream factory", l'exposition retrace ses 40 ans de carrière, depuis son arrivée dans les années '50 à New York, où il travaille d'abord comme illustrateur publicitaire pour des magazines, des grands magasins et des maisons d'édition, jusqu'à l'apogée de sa gloire dans les années '80.

Le parcours plonge ainsi le public dans les années '60, lorsque Warhol devient peintre et s'inspire de l'image médiatique et de la société de consommation. Les séries de soupes Campbell's, la bouteille de Coca-Cola, les dollars ou encore les portraits de Marilyn Monroe font partie des oeuvres les plus célèbres de l'artiste.

Le spectateur est ensuite immergé dans la Factory, où Warhol recevait aussi bien des personnalités que des anonymes, puis dans les années '70 où il se mue en véritable businessman. En fin de parcours, un petit film d'une dizaine de minutes retrace en images les 40 ans de création d'Andy Warhol.

L'exposition est à découvrir au musée de la Boverie jusqu'au 28 février 2021.