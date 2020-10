Les activités de jeunesse vont être soumises à des règles plus strictes en Flandre

Pour les jeunes de plus de 12 ans, les activités en intérieur ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur de bulles de 20 personnes. Le port du masque sera obligatoire.

Une bulle de 50 est autorisée pour les activités en extérieur, où le masque sera aussi obligatoire. Les activités physiques intenses sont fortement déconseillées.

Les week-ends pour les plus de 18 ans et les semaines en résidentiel pour les plus de 12 ans ne pourront pas être organisés, en raison d'un risque de transmission du virus trop important.

Pour les 12-18 ans, il sera toutefois encore possible d'organiser des week-ends en résidentiel, en respectant la bulle de 20 personnes. Une distance suffisante doit être également prévue entre les lits.