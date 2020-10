Un couple décède de la malaria en Flandre, "un malheureux hasard"

Selon l'Agence flamande des soins de santé, un seul autre cas de transmission du paludisme a été enregistré sur le sol belge en 2014 mais c'est la première fois que des personnes meurent de la malaria après avoir été infectés en Belgique.

Des chercheurs de l'Institut se rendront à Kampenhout les prochaines semaines afin d'analyser les espèces de moustiques présentes dans la commune mais aussi analyser les larves et tenter de détecter la possible présence de moustiques anophèles qui peuvent potentiellement transporter le parasite qui cause la maladie. "Cela montre aussi l'importance du monitoring de l'importation de moustiques exotiques dans notre pays", rappelle Wim Van Bortel tout en précisant qu'il n'y a pas d'augmentation générale du nombre de moustiques exotiques autour des aéroports et que les riverains ne doivent donc pas s'inquiéter.