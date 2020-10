Peut-on éviter un nouveau confinement ? Le ministre de la Santé "ne peut rien garantir"

"Les journées raccourcissent, deviennent plus sombres et plus froides. C’est différent du mois de mars, où on pouvait encore espérer l’arrivée du printemps et de l’été", a expliqué Frank Vandenbroucke.

Pour le ministre de la Santé, le message est clair : "Nous devons nous strictement nous en tenir aux nouvelles règles. Au plus nous sommes sévères avec nous-mêmes, au moins les prochaines étapes seront drastiques".

Un nouveau lockdown est-il finalement réellement exclu ? "Je ne peux rien garantir", a répondu Frank Vandenbroucke. "Mais si nous faisons face ensemble à la crise, il y a une grande chance qu’on aboutisse à ce que l’on désire atteindre".