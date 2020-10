Ben Weyts veut maintenir les écoles entièrement ouvertes : "C’est le plus sûr pour tous"

De plus en plus de voix s'élèvent pour un passage au code orange, ce qui signifie que les élèves de la troisième à la sixième années de l'enseignement secondaire devraient suivre les cours à distance la moitié du temps pour réduire la taille des classes dans les écoles. Mais le ministre de l’Enseignement flamand estime que passer en code orange n'est pas une bonne idée.

"Nous nous sommes battus très durement pour ouvrir les écoles et je veux les garder ouvertes. Je pense que c'est la chose la plus sûre pour tout le monde. Les mesures de précaution sont bien suivies dans les écoles, les scénarios élaborés fonctionnent et le nombre de contaminations est raisonnable", indiquait Ben Weyts au micro de l'émission De Ochtend de la VRT.

Il reconnait que des classes et des écoles sont actuellement en quarantaine. "Mais il s’agit d’une dizaine de cas sur un total de 4.000 écoles. C’est avant tout un signe que le système fonctionne. Si nécessaire nous agissons avec fermeté".

D’après le ministre nationaliste flamand, le nombre d'infections dans les écoles est relativement faible. Les contaminations se produisent principalement en dehors de l'école, dans le cadre des loisirs. "Maintenir les écoles ouvertes est avant tout d’une importance pédagogique", mais cela permet aussi d’éviter que les élèves du secondaire qui sont à la maison ne sortent de chez eux, estime Weyts. "A l’école, on les maintient dans un environnement contrôlé".

Le ministre de l’Enseignement veut par contre examiner s’il ne faut pas adapter les cours de sports dans les écoles. Il se réunit ce lundi à ce sujet avec le secteur. Ce sont avant tout les sports d’intérieur et le passage par les vestiaires qui seront réévalués. "Nous allons continuer à faire du sport et à vivre, mais nous devrons vivre et faire du sport différemment, avec des règles de sécurité plus strictes", concluait Ben Weyts.