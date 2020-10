Pourquoi certains arbres n'ont-ils pas encore revêtu leurs couleurs d'automne ?

Quoi de plus agréable qu'une promenade en automne pour admirer les plus belles palettes de couleurs de cette saison ? "Même si de nombreux arbres ont déjà revêtu leurs couleurs automnales, il y a encore beaucoup de feuilles vertes autour de moi", a déclaré le spécialiste des arbres Hans Verboven de Natuurpunt.

"C'est quelque chose qui se répète ces dernières années. Nous avons remarqué que les derniers automnes ont été très doux. Il n'en a pas été autrement ces dernières semaines. Une feuille est verte à cause de la présence d'un groupe de pigments appelé chlorophylle. À l'automne, quand les jours sont plus courts et les températures redescendent, l'arbre cesse de produire de la chlorophylle. Or, cette réaction est absente actuellement, même si nous sommes à la mi-octobre. Mais la première nuit de gel peut changer beaucoup de choses et provoquer rapidement la décoloration des feuilles".