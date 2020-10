Le Tour des Flandres aura lieu dimanche en édition limitée, avec le moins de public possible

Les côtes et les zones pavées tout au long du parcours du Tour des Flandres seront interdites au public ce dimanche, a annoncé la gouverneure de Flandre orientale, Carina Van Cauter. Ce mardi avait lieu une réunion avec les autorités locales et Flanders Classic, les organisateurs de ce Monument cycliste, pour tenter de sécuriser au maximum l’édition 2020 en pleine crise sanitaire. "La course aura lieu si les spectateurs restent à la maison devant leur poste de télévision", indiquent les organisateurs.