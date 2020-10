Plusieurs universités flamandes passeront lundi au code orange

La KU Leuven, la VUB et plusieurs écoles supérieures associées avaient opté pour démarrer l’année académique en code jaune - comme toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires du pays -, mais elles passeront finalement au code orange au terme de quatre semaines de cours, au vu de la croissance rapide du nombre de contaminations au Covid-19, d’admissions dans les hôpitaux et même de décès avant tout dans les villes.

"Nous avions espéré pouvoir effectuer une bonne introduction en cinq semaines, mais la situation est ce qu’elle est. Il est nécessaire de passer au code orange", estime le recteur louvaniste Luc Sels (photo). "Le virus se propage de plus en plus vite dans tout le pays. Nous avons un impact dans les villes où sont installées les universités, certainement quand il y a de grands campus. Nous souhaitons donner priorité à l’enseignement obligatoire. Et nous devons aussi veiller à ce que les plus vulnérables dans notre société ne doivent pas faire face à une situation encore plus grave", précisait le recteur de la KU Leuven.

Le code orange réduit nettement le nombre d’étudiants sur les campus. Ainsi, dans les auditoires, seule une place sur cinq peut être occupée et tout le monde doit porter un masque. Dans des cours donnés en plus petit groupe, avec masque, une place sur deux peut être occupée.