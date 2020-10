Telenet proposera l’internet de base à tarif réduit pour les familles précarisées

"La crise sanitaire due au coronavirus a tout particulièrement mis en lumière la fracture numérique" au sein de la population, explique Ineke Rampart du groupe Telenet. Un récent Baromètre de l’inclusion numérique réalisé par la Fondation Roi Baudouin a révélé que l’an passé 10% des ménages belges n’avaient pas accès à l’internet à domicile. Trois ménages à revenus modestes sur dix ne disposaient pas d’une connexion internet et un Belge sur trois ne possédait que des compétences numériques basiques.

Le confinement et la fermeture des écoles au printemps dernier ont forcé de nombreux citoyens à travailler à la maison et tenter de suivre les cours à distance. Ce qui n’a pas été possible pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle le fournisseur d’accès lance le projet "Telenet Essential Internet", un service de base pour un tarif fixe de 5 euros, qui sera mis à disposition des familles précarisées.