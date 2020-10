Voetbal Vlaanderen suspend presque tous ses championnats amateurs

Les championnats de jeunes allant des U6 aux U17 inclus, régionaux, provinciaux et interprovinciaux, peuvent eux se poursuivre. "Étant donné que seule une utilisation très limitée des vestiaires restera possible, les matchs des jeunes peuvent aussi être reportés avec beaucoup de souplesse", a expliqué Voetbal Vlaanderen.

"Les clubs qui veulent continuer à s'entraîner avec leurs seniors et/ou à jouer des matches amicaux peuvent mieux continuer à offrir cela dans leur propre environnement". Le ministre Ben Weyts respecte cette décision de Voetbal Vlaanderen.

"J'ai compris que c'était une décision extrêmement difficile pour Voetbal Vlaanderen. Le football reste possible si on le fait en plein air et sans vestiaires, mais je comprends que ce n'est pas optimal. Donc, respect pour la décision que Voetbal Vlaanderen a prise de manière autonome. Je suis heureux que les compétitions des jeunes puissent se poursuivre."