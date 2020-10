Covid-19 : plus de 7.000 contaminations ont été enregistrées vendredi dernier, un record

"Il y a une semaine, nous franchissions parfois le cap des 100 hospitalisations par jour; à présent, c'est celui des 200 admissions que nous atteignons à certains moments", a indiqué mercredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem lors d'une conférence de presse de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise national.



En moyenne, 152 personnes (+81% en sept jours) étaient hospitalisées chaque jour la semaine dernière, ce qui correspond à un doublement tous les huit jours, a précisé M. Van Laethem. Il y a désormais 1.621 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 281 sont en soins intensifs.

"Le nombre de patients Covid-19 admis en réanimation double actuellement tous les 12 jours", a ajouté Yves Van Laethem. "Si cette augmentation se poursuit, la capacité maximale de 2.000 lits en soins intensifs pourrait être atteinte mi-novembre. Il faut éviter cette situation."

Entre le 4 et le 10 encore octobre, le virus a fait plus de 18 morts (+6,4) en moyenne par jour. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 173.240 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.244 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 11,7% à l'échelle nationale.