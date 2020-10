Le Brabant flamand impose des mesures supplémentaires mais aussi des contrôles accrus

Le nombre de contaminations est actuellement très important dans le Brabant flamand. Lors de cette deuxième vague, les cas d’infection ont connu une hausse très rapide à court terme. Les communes avoisinant la Région bruxelloise sont les plus touchées. Afin de limiter la propagation dans la province, des mesures supplémentaires ont été adoptées et des contrôles plus strictes seront menés.