L’enseignement flamand reste en phase jaune : tous les élèves peuvent donc continuer d’aller en classe

D'après les chiffres présentés par le ministre Ben Weyts, 1.795 élèves et 411 membres du personnel ont été signalés positifs au coronavirus durant la période allant du 28 septembre au 11 octobre. Cela représente respectivement 0,15% et 0.25% du nombre total d'écoliers et de membres du personnel. Parallèlement, 7.488 enfants et 627 membres du personnel ont été mis en quarantaine durant cette même période.