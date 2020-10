Covid-19 : près de 1.800 personnes hospitalisées en Belgique, et un nouveau record de près de 7.500 cas en un jour

Le virus Sars-CoV-2 a fait 20 morts en moyenne par jour entre le 5 et le 11 octobre. C'est 8 de plus qu'au cours de la semaine précédente. Au total, l'épidémie a provoqué 10.278 décès dans notre pays.

En une semaine, 330 nouvelles contaminations ont été détectées pour 100.000 habitants. En 14 jours, ce chiffre est de 444 cas pour 100.000 habitants. La Belgique reste donc le deuxième pays européen à compter le plus grand nombre de cas par rapport à sa population, derrière la République tchèque.

Le rapport de Sciensano précise que le taux de reproduction du virus s'élève à 1,49 sur l'ensemble du territoire national. Cela signifie qu'une personne infectée en contamine en moyenne près d'une et demi et que l'épidémie progresse. Ce taux est cependant plus élevé en Communauté germanophone (1,76), ainsi que dans le Hainaut (1,51) et dans la province de Namur (1,55). C'est à Bruxelles que ce taux est le plus faible, avec une valeur de 1,27.

Sur l'ensemble des tests réalisés, 11,9% se sont révélés positifs à l'échelle nationale entre le 5 et le 11 octobre.