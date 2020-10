L’Université de Gand prend les devants et bascule en code rouge

"Des mesures spécifiques concernant les activités éducatives autres que les cours magistraux sont en cours d'élaboration", précise l'UGent. "S'agissant des travaux pratiques et de laboratoire, nous examinons tout cela en fonction des cours, et en consultation avec les enseignants, pour voir comment cela peut s'organiser dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux mesures de sécurité."



Les salles d'étude et de travail restent toutefois ouvertes. Les directives concernant le télétravail continuent également de s'appliquer. Tous les collaborateurs sont ainsi appelés à travailler à domicile, dans la mesure du possible.