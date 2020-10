Malgré la crise, le chiffre d'affaires de l'agriculture flamande au plus haut depuis 2013

Les agriculteurs et horticulteurs flamands devraient avoir généré cette année un chiffre d'affaires de 5,76 milliards d'euros, soit 0,6% de plus qu'en 2019 et le niveau le plus élevé depuis 2013, selon des estimations réalisées par le syndicat agricole flamand Boerenbond. La crise du coronavirus a toutefois fortement touché les cultures de pommes de terre et de fleurs mais les segments des fruits et des œufs ont pu tirer leur épingle du jeu.