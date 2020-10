Pas de prolongation des vacances de Toussaint dans les écoles flamandes

"Avec l'arriéré scolaire actuel, les dégâts dus à la suspension des cours durant le printemps, nous pouvons utiliser chaque jour d'école à bon escient", a réagi le cabinet du ministre Ben Weyts.

Les coupoles de l'enseignement catholique et public (Katholiek Onderwijs Vlaanderen et GO! ) en Flandre ne se sont quant à elle pas prononcées.

Le point sera abordé lundi avec Ben Weyts lors d'une réunion qui est consacrée à un réexamen du code orange de manière à permettre à plus d'élèves de se rendre à l'école. Jusqu'à présent, l'enseignement obligatoire en Flandre demeure en code jaune.