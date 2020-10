Nieuport au Conseil d'Etat contre une ferme aquacole au large de sa plage

Fin septembre, l'ancien ministre en charge de la Mer du Nord Philippe De Backer (Open VLD) a approuvé le permis de construction de la ferme aquacole. Mais la commune balnéaire de Nieuport s'y oppose.

"La zone où la ferme compte s'installer n'est pas adaptée à une construction permanente de cette taille", explique l'échevin de la Pêche Kris Vandecasteele. "Il y a une question essentielle d'espace pour la pêche, qui n'est pas respectée dans ce cas-ci."

La ferme aquacole se trouve à environ 4,5 kilomètres au large de Nieuport et a une superficie de 4,54 kilomètres carrés. Selon la ville, cette zone chevauche cependant une voie maritime et le projet gênerait donc les bateaux de pêche et de plaisance. Les responsables politiques craignent aussi des conséquences pour les animaux marins, qui risquent de rester coincés dans la zone fermée.