Pour endiguer la propagation du Covid-19, cafés et restaurants fermés dès lundi, couvre-feu et un seul contact rapproché

Alors que les chiffres des nouvelles contaminations, des hospitalisations et des décès augmentent de façon inquiétante ces derniers jours et qu’ils sont plus alarmants encore que lors de la première vague de Covid-19, au printemps, le Comité de concertation a pris ce vendredi une série de mesures sévères pour lutter contre le rebond de la pandémie de coronavirus, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo (photo, à g.). Avec le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, et les ministres-présidents des entités fédérées, il les a ensuite longuement explicitées lors d’une conférence de presse. Le Premier ministre a également annoncé des mesures de soutien au secteur Horera, durement touché par la crise sanitaire et ses conséquences. "Nous n'allons abandonner personne", a assuré Alexander De Croo.