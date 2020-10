Une combattante de l’Etat islamique de retour en Belgique avec trois enfants

La jeune femme avait 17 ans quand elle est partie pour la Syrie en 2013 avec Houssien Elouassaki, une figure de proue de Sharia4Belgium. À sa mort, elle s'est remariée avec un homme également originaire de Vilvorde et qui était aussi parti en Syrie en 2013. Un homme dont on n'a aujourd'hui plus de trace et qui pourrait avoir été tué par d'autres djihadistes. Il avait été condamné par défaut à cinq ans de prison lors du procès Sharia4Belgium.

Peu après son départ, le parquet avait déjà poursuivi la jeune mère devant le tribunal de la jeunesse pour participation aux activités d'un groupe terroriste et recrutement de combattants. Comme elle se trouvait en Syrie, aucune mesure ne pouvait toutefois lui être imposée à ce moment-là.

En février 2019, le tribunal correctionnel de Bruxelles l'avait ensuite condamnée par défaut à cinq ans de prison pour avoir rejoint l'Etat islamique. A ses yeux, la jeune femme avait fourni à son mari une aide domestique, avait fondé une famille avec lui et avait élevé et pris soin de leurs trois enfants, ce qui, pour le tribunal, montrait qu'elle s'était activement mise au service de l'Etat islamique.