Van Gucht : "Tous les indicateurs sont au rouge. Ne faites pas de projets pour ce week-end"

Lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Belgique, donnée ce vendredi matin, le virologue Steven Van Gucht (photo) a souligné que des mesures de prévention plus strictes sont indispensables pour endiguer la progression rapide du coronavirus. Il appelait une nouvelle fois la population à respecter à la lettre les mesures de prévention et lui demandait de ne pas faire de projets pour ce week-end, pour "profiter" encore d’une situation moins sévère avant l’entrée en vigueur prochaine de mesures renforcées. "Plus vite nous adapterons notre comportement, plus vite nous pourrons rattraper le virus par la peau du cou", expliquait le virologue.