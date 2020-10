Covid-19 : pour la première fois plus de 10.000 nouvelles contaminations en une journée

Basé sur le nombre d'hospitalisations, le taux de reproduction du virus s'envole également à 1,516 (estimation médiane). Cela signifie que chaque malade contamine à son tour en moyenne une personne et demie.



C'est en communauté germanophone que le nouveau coronavirus semble actuellement se reproduire le plus, avec un taux de reproduction estimé de 1,903. De l'autre côté du spectre, c'est dans la capitale que le virus semble se reproduire le "moins vite" avec un taux de reproduction de 1,268 et une progression de 57% du nombre de cas entre la période du 30 septembre au 6 octobre et celle comprise entre le 7 et le 13 octobre.

Toutes les autres provinces approchent ou dépassent les 100% de nouveaux cas supplémentaires entre les deux périodes.



La Région de Bruxelles-Capitale et la province de Liège sont toutefois les deux régions où le taux d'incidence est le plus élevé, avec respectivement 1.021 cas par 100.000 Bruxellois et 1.122 cas par 100.000 habitants de la province liégeoise. À l'inverse, la Flandre orientale ne compte "que" 310 malades sur 100.000 habitants. L'incidence nationale se situe à 621 personnes porteuses du coronavirus sur 100.000 résidents.