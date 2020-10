L'enseignement supérieur et universitaire flamand passe en code orange

Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts, a annoncé vendredi soir que l'enseignement supérieur et universitaire néerlandophone du pays basculera en code orange prochainement. Cela se traduira par une limitation à 20% de la capacité des salles de cours et auditoires. L’annonce a été faite dans la foulée de la réunion du Comité de concertation qui a pris des mesures fortes pour endiguer la propagation alarmante du coronavirus au niveau national. Le Comité laisse aux ministres flamand, francophone et germanophone de l’Enseignement le soin de décider, avec les acteurs du secteur, les mesures de précaution à prendre pour les écoles, écoles supérieures et universités.